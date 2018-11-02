ماذا حدث للاعب كرة قدم عالمي تنكر في زي عربي ويحمل قنابل

تعرض لاعب كرة قدم عالمي، لموجة شديدة من الانتقادات، بسبب الزي الذي تنكر به، احتفالا بعيد “الهالوين”
، الذي يوافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
شارك المدافع البرازيلي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، رافينيا (33 عاما) صورة له مع بعض زملائه من أعضاء الفريق، أثناء احتفالهم بـ “الهالوين”، مساء أمس، في أحد النوادي الليلية في ميونيخ، وارتدوا ملابس تنكرية.
واختار رافينيا أن يتنكر في زي عربي خليجي، يرتدي نظارة سوداء، ويحمل في يده علبتين كتب عليهما “احترس”، ويخرج منهما فتيل على أن بهما قنبلتان.
وأثارت إطلالة رافينيا في “الهالوين” غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا من المغردين العرب.
وأمام ذلك الهجوم، اعتذر رافينيا، عن تنكره المثير للجدل احتفالا بمناسبة “الهالوين”، وغرد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الهالوين احتفالية مخيفة مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي إغضاب أو إيذاء مشاعر أي شخص، من خلال تنكري”.
سبوتنك