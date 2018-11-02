المركزي: (230) مليون دولار تكلفة استيراد السكر منذ يناير

كشف التقرير الإحصائي للتجارة الخارجية، الذي أصدره بنك السودان المركزي، عن حجم استيراد السودان من سلعة السكر
، حيث بلغت تكلفة الاستيراد للسكر 230 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة استيراد الادوية 140 مليون دولار، وبلغ إجمالي قيمة استيراد الخضروات ومنتجاتها 21 مليون دولار، وقيمة استيراد الكهرباء 26 مليون دولار.
واشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه للفترة من يناير وحتى يونيو 2018م، إلى ان تكلفة استيراد القمح والدقيق بلغت 317 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة السلع المصنعة 628 مليون دولار، وبلغ إجمالي أموال استيراد الالات والمعدات 638 مليون دولار، فيما سجلت تكلفة استيراد الزيوت الحيوانية والنباتية مبلغ 36 مليون دولار، بينما بلغت جملة تكلفة استيراد عطور ومستحضرات التجميل 26 مليون دولار.
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