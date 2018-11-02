زوجة تتلقى علقة بسبب كوب شاي في وقت متأخر من الليل

كشفت بائعة شاي عن تفاصيل الإعتداء عليها من قبل زوجها بمنطقة دار السلام وقالت السيدة عند مثولها شاكية أمام المحكمة بأن زوجها
حضر في وقت متأخر من الليل وطلب منها أن تعمل له شاي إلا إنها رفضت بحجة أن الوقت متأخر ليقوم بضربها على خدها حتى سقطت على الأرض وأصيبت إصابات متفرقة من جسدها.
وباستجواب المحكمة للمتهم – حسب الدار – نفى ضربه لزوجته حتى إصابتها إلا أنه كشف عن آثار لضربة بآلة صلبة في ظهره وقال بأنها هي من قامت بضربه إلا أنه رفض إبلاغ الشرطة عنها بسبب أطفالهم. وعقد المحكمة جلسة صلح بين الطرفين فتنازلت الزوجة عن حقها واستكتبت تعهداً لزوجها بعدم الإعتداء عليه مستقبلاً.
صحيفة الدار