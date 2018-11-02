كوش نيوز تكشف عن تخفيض الدولار الجمركي في السودان لميزانية 2019.. تعرف على السعر الجديد

قفز الدولار الجمركي من 6.8 جنيه الى 18 جنيه في السودان مع بداية العام الحالي 2018 مما سبب إرتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع في الأسواق.
وقال اللواء بشير الطاهر بشير المدير العام للجمارك في جلسة لمجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، أن خطة الجمارك للعام 2019 تنسجم مع اهداف الموازنة ومع المعايير الدولية والعالمية وأضاف بشير أن زيادة الدولار الجمركي في العام 2018 ساهم بصورة كبيرة في التضخم داعيا الى مراجعته بصورة واضحة وتدريجيا في العام 2019.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة كوش نيوز أن المشاورات بين وزارة المالية والجمارك السودانية أفضت لقرب الموافقة على تعديل الدولار الجمركي في ميزانية 2019 ليصبح 15 جنيهاً بدلاً عن سعر التقييم الحالي للدولار الجمركي الذي يعادل 18 جنيهاً، ويبدأ التعامل بالسعر الجديد مع مطلع يناير 2019.
الخرطوم (كوش نيوز)