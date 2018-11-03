الحب الحرام .. زوج يكتشف حمل زوجته سفاحا من أخيها

تجردت ربة منزل وشقيقها من أدنى درجات الآدمية، وارتكبا فعلا تشيب لها الرأس بعد أن أقدما على ممارسة
الجنس طوال سنوات وممارسة الحب الحرام، لم يثنها زواجها من شاب، العزوف عن فعلتها الشنعاء واستمرت في غيها إلى أن حملت سفاحا من شقيقها.
وأسرعت المتهمة للتزوج بالشاب لتخفي آثار فعلتها، إلى أن أحس الزوج المخدوع بالكارثة التي ألمت به، فسارع لإبلاغ الشرطة متهما زوجته بالزنا، إلا أن عقله لم يصور له أن والد الطفل الذي يتحرك داخل أحشاء زوجته هو نفسه شقيقها إلا بعد اعتراف زوجته له بذلك.
وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من “محمد.ع” يفيد اكتشافه حمل زوجته في الشهر الثامن وأنه متزوج منذ 4 شهور فقط، وأن زوجته أعترفت له بوجود علاقة جنسية بينها وبين شقيقها المحبوس حاليا على ذمة قضية تعاطى مخدرات.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بحملها من شقيقها قبل دخوله السجن، وأنها تزوجت من زوجها خوفا من نظر الأهالي لها خصوصا عقب حبس شقيقها في قضية حيازة مخدرات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
بوابة فيتو