الإمارات تطالب الجمهور السوداني بمساندة منتخبها في كأس آسيا بعد أن ردد نشيدها الوطني.. شاهد فيديو النشيدين

طالب اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية من الجالية السودانية بدولة الإمارات بتشجيع المنتخب الوطني الإماراتي في كأس آسيا،
البطولة الكبرى التي تنطلق في الخامس من يناير للعام 2019 بالملاعب الإماراتية. وتضم مجموعة المنتخب الإماراتي كل من تايلاند والهند والبحرين.
وأحدث الحضور الجماهيري الكبير من الجالية السودانية في دولة الإمارات لمباراة القمة بين الهلال والمريخ ” كلاسيكو السودان” أصداءً واسعة على مستوى الرياضة الإماراتية، وبحسب مشاهدة محرر كوش نيوز كان لافتاً عند عزف النشيد الوطني الإماراتي أن يقوم بترديده الجمهور السوداني والذي اتضح أنه يحفظه بمثلما يحفظ النشيد الوطني السوداني الذي عزف أولاً عبر فرقة موسيقية متفردة، أبدعت كذلك في عزف أغنية الفنان الذي يعرفه الخليج جيداً المرحوم سيد خليفة، ” أزيكم .. كيفنكم .. أنا لي زمان ما شفتكم”. وقام الجمهور بمصاحبة الفرقة بالغناء على الألحان الجميلة.
وانتهت المباراة بفوز الهلال على المريخ بهدفين مقابل هدف، لينال الميداليات الذهبية ودرع البطولة ومبلغ 150 ألف دولار، وينال المريخ مبلغ 100 ألف دولار. وكانت من أبرز مشاهد المباراة خلوها من البطاقات حيث أدارها الحكم بطريقة احتفالية حاول فيها التوازن بين الحسم وإبداء المرونة.
وشهد المباراة 37 ألف من أفراد الجالية السودانية بدولة الإمارات حضروا من مختلف أنحاء الإمارات، وشكلوا لوحات إبداعية جميلة، في وقت كانت فيه تصريحات المسؤولين الإماراتيين تشير إلى أن العدد لن يتجاوز العشرون ألفاً.
ورغم العدد الكبير من الجمهور إلا أن النظام كان حاضراً، عكس عن وجه سوداني أصيل خلقاً وسلوكاً اشادت به وسائل الإعلام الإماراتية، خاصة والجمهور في ختام المباراة يقوم بتنظيف ستاد محمد بن زايد بأبوظبي الذي احتضن المباراة، حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأجري خلال المباراة سحب على تذاكر الدخول بجوائز قيمة أبرزها سيارتين وأجهزة إلكترونية وتذاكر طيران، أسعدت الحضور الكبير ونالت استحسانه، والذي كان طوال المباراة يحمل الأعلام الإماراتية والسودانية ويردد الهتافات المعبرة عن العلاقات الطيبة بين الشعبين.
وأشاد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي بنجاح “كلاسيكو السودان”، والذي أقيم مساء الجمعة عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً : ” كلاسيكو السودان توهج بالحضور الجماهيري المميز” .
أبوظبي (كوش نيوز)
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