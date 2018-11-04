ضرب طالبان جامعيان الأول يدرس بكلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم والثاني بكلية الهندسة بجامعة السودان
– ضربا مثلاً حقيقياً على المثابرة والاجتهاد والإحساس بالمسؤولية والاعتماد على النفس عندما قاما بمشروع تجاري بسيط لتحصيل مصروفهما الدراسي دون الاعتماد على أسرتيهما.
واختار الطالبان بيع (الشاي بالبسبوسة) خلال فترة الإجازة الجامعية حيث أوضحا بأنهما قاما بهذه الخطوة للاستفادة من فترة العطلة الجامعية وقضاء فترتها في عمل مفيد ومثمر بجانب تخفيف الضغط المادي على أسرتيهما .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: طالبان بكلية الطب والهندسة بالخرطوم والسودان يبيعان الشاي بالبسبوسة لتوفير مصروفاتهم الدراسية
2 التعليقات
sami21
2018/11/04 at 10:18 م (UTC 2) رابط التعليق
دى رسالة الى الذباب الالكترونى الكيزانى جماعة الحيران مخ ماف والزرويط سودانى وافتحر وجليطة العوض وابن الحايحة ابوعبدلرحمن وغيرهم من زبالات وحثالات ونفايات البشر انتو بتاكلوا في كروشكم حرام وبتبلعوا سحت وبتشربوا من حميم
فانا يستجاب لكم
ياعطالى
ahmed
2018/11/04 at 11:18 م (UTC 2) رابط التعليق
وفقكم الله انتم شباب اذكياء ؟؟؟؟