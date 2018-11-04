كشف الأستاذ محمد نجيب كبر كبير المدونين بالمجلس الوطني القومي (البرلمان) الذي يتولى تدوين كلمات النواب وتسجيلها أثناء المداولات
– كشف عن المستوى الثقافي واللغوي لبعض نواب الشعب بالبرلمان ذاكراً بأن أحد النواب كان قد أنكر حديث ذكره خلال الجلسات بعد أن تمت إعادة صياغته باللغة الفصحى.
وأضاف كبر بأن النائب البرلماني تقدم بشكوى للأمين العام للمجلس الوطني موضحاً بأن الحديث الذي نسبه له المدون ليس حديثه وأنه لم يقله . وأضاف بأن العضو لم يقتنع به إلا بعد أن تمت إعادة سماعه من خلال التسجيل حيث أتضح بأنه لم يستوعب عملية الصياغة لحديثه.
وقال المدون بأن العضو البرلماني علق مازحاً على صياغة المدون بأنها جاءت أجمل من الحديث الذي ذكره خلال جلسة البرلمان.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: مدون بالبرلمان يكشف ضعف ثقافة النواب .. ونائب ينكر أقواله بعد صياغتها بالفصحى