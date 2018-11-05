الاتحاد الأفريقي يسلط عقوبة قاسية على الحكم الجزائري.. تعرف إليها

كشف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء أن الاتحاد الأفريقي للعبة فرض عقوبة قاسية على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، على ضوء الأخطاء التي ارتكبها في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي.
وأكد الجريء خلال حديثه في برنامج “الأحد الرياضي” الذي تبثه القناة الفضائية التونسية، أنه اتصل برئيس الكاف، أحمد أحمد، وأكد له الأخير بأنه مستاء جدا من أداء الحكم الجزائري خلال مباراة ذهاب النهائي، وتم إصدار قرار بتجميده تماما وحرمانه أيضا من المشاركة في مونديال الأندية.
كما أشار الجريء إلى أن الاتحاد الأفريقي أوقع على الحكم المثير للجدل عقوبات إضافية أخرى، لم يعلن عنها، وذلك بعدما شهدت المباراة التي فاز فيها الأهلي 3-1 العديد من الأخطاء التحكيمية والقرارات المثيرة للجدل، من بينها احتساب ثلاث ركلات جزاء.
على صعيد متصل، أكد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال حواره مع البرنامج التلفزيوني أن الاتحاد المحلي أرسل لنظيره الأفريقي طلبا برفع الإيقاف عن لاعبي الترجي، الثنائي شمس الدين الذوادي والكاميروني فرانكوم اللذين تعرضا لبطاقتين صفراوين خلال اللقاء، في ظل عدم كفاءة الحكم في إدارة المباراة.
كما أرسل الاتحاد لقطات فيديو توضح تصرف لاعب الأهلي وليد أزارو، حين قام بتمزيق قميصه بشكل متعمد، ومن قبلها قيامه بالاعتداء على مدافع الترجي الذي يستحق الطرد على هذا التصرف، فيما جاء رد “الكاف” على طلب الاتحاد التونسي بأنه سيصدر قراراته يوم الإثنين.
وينتظر أن يستقبل الترجي نظيره الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الجمعة المقبل في ملعب رادس بالعاصمة التونسية، ويكفي الأهلي التعادل أو الهزيمة بهدف نظيف، للتتويج فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين من أجل التتويج باللقب القاري في مباراة الإياب.
العربي الجديد