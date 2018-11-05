مركز المعلومات : تغريدات رئيس الوزراء زادت نسبة المشتركين في تويتر

قال: مافي حاجة اسمها “شبكة طاشة” ،ربما الموظف مشى يشرب الشاي
كشف مدير المركز القومي للمعلومات المهندس “محمد عبد الرحيم” عن تزايد السودانيين في تويتر بسبب اتجاه رئيس الوزراء “معتز موسى” لموقع تويتر وإطلاق تغريداته حول الشأن العام ، وقال إنهم في المركز نصحوا رئيس الوزراء بتسجيل حساب باسمه على مواقع التواصل وقاموا بتكليف مهندسين لإطلاق الحساب..
وأشاد مدير مركز المعلومات بخطوة “معتز موسى” ، قائلاً “حسناً فعل رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” بالدخول لتويتر وإطلاق تغريداته بجانب إنشاء صفحة على الفيسبوك وهو ما مكنه من إدارة حوار مع الجمهور وأصبحت المعلومات وتحركاته متاحة للجميع، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن تبلغ (1940)خدمة ،وقمنا بحصرها ووضعناها في مرشد ونشرناه في بوابة السودان الإلكترونية، وحددنا (51) خدمة منها يمكن المواطن يقدم ليها من منزله منها كرت الحمى الصفراء والكرت الصحي،والتقديم للحج والجامعات،ونرتب قبل نهاية العام الحالي للعمل على الإجراءات الهجرية،ومثلاً تاني ما حاتكون محتاج تمشي لتجديد جواز السفر وخدمات المرور وكل إجراءات السجل المدني تبدأها من البيت ويمكن أن تنهي(90%) من مطلوبات الخدمة في البيت قبل الذهاب للمجمع.
وأكد المهندس “عبد الرحيم” بأنه ما في حاجة اسمها الشبكة طاشة في أي حتة بقولوا لي شبكتك طاشة بصراحة معناها هناك واحد من ثلاث مشاكل حقيقية أولها الموظف الذي يقدم الخدمة ممكن يتعلل بالشبكة حتى لو شغالة ربما يريد أن يذهب لتناول كباية شاي ،ودعا مدير مركز المعلومات المواطنين يمكن اختبار ذلك من خلال هاتفك إذا دخلت واتساب أو فيسبوك فهذا يعني توفر الشبكة وأنها ليست طاشة.
صحيفة المجهر السياسي.