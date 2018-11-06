كشفت النائبة من دوائر أبيي، أوين زكريا أتيم،عن حرمان 600 طالب من أداء امتحانات الشهادة، لكونهم ل يملكون أرقاماً وطنية،
وقالت خلال مداولات النواب على مشروع قانون الجنسية السودانية، بالبرلمان أمس إن السلطات المختصة تشترط على الأب الذي يأتي لاستخراج رقم وطني لابنه، إحضار شاهد، وأكد النائب محمد عمر من منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور، وجود تعقيدات في استخراج الرقم الوطني، باعتبار أن المنطقة محتلة وفيها حكومتين، ولفت الى وجود أعداد كبيرة من الأطفال آباؤهم جنوبيون لكنهم مجهولي الهوية وأشار الى أن البلاد مقبلة على انتخابات لافتاً الى سكان تلك المناطق يواجهون تعقيدات في الحصول على هوية سودانية.
البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة