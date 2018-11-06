تقرير البنك المركزي عن صادرات السودان لنصف العام الحالي

كشف التقرير الإحصائي للتجارة الخارجية الذي أصدره بنك السودان المركزي للفترة من يناير وحتى يونيو من العام 2018م
عن حجم عائدات صادرات السودان من الحيوانات الحية، والتي بلغت (384) مليون دولار، فيما بلغت عائدات اللحوم (42) مليون دولار.
وأشار التقرير حسب متابعات (الجريدة) أمس، الى أن عائدات صادرات الذهب خلال نصف العام الحالي بلغت (432) مليون دولار.
وأوضح التقرير أن السودان صدر مليون و(253) ألف و(92) رأساً من الضأن بقيمة (235) ألف و(682) دولاراً، فيما تجاوزت صادرات الماعز عدد (88) ألف رأس، وبلغت جملة الصادرات من الإبل (101) ألف و(952) رأساً بقيمة (113) ألف دولار.
وكشف بنك السودان في تقريره عن تصدير السودان لـ (3) ملايين و(695) ألف و(880) برميل من البترول الخام بقيمة (313) ألف و(669) دولاراً، بجانب تصدير (55) ألف و(268) طناً مترياً من البنزين، بقيمة (17) ألف و(600) دولار.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة