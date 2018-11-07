ميسي مع برشلونة .. قائد داخل وخارج الملعب

يلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني دورا جديدا مع النادي الكتالوني حيث أصبح اللاعب أكثر من مجرد نجم في الفريق خاصة بعد تولي شارة القيادة بعد رحيل أندريس إنيستا عن الفريق.
وأصر ميسي على السفر مع بعثة النادي الكتالوني إلى ميلانو من أجل مساندة ودعم زملائه في المباراة على الرغم من عدم مشاركته لعدم اكتمال جاهزيته بعد إصابته في اليد.
وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ميسي سافر إلى ميلانو، على الرغم من أن فرصة مشاركته قليلة جدا، ولكنه كان يريد دعم زملائه، حتى لو من المدرجات، وأضافت أن النجم الأرجنتيني قد أخذ على محمل الجد دوره كقائد أول للبلوجرانا.
وكان برشلونة تعادل مع إنترميلان بهدف لمثله بالأمس في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
بوابة فيتو