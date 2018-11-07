بالصور.. حفل وداع غير مسبوق للخبير الاقتصادي السوداني دكتور (حمدوك) وزميلاته يضعن “الطرح” بساطاً ليمشي عليه

أقامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تكريم للدكتور السوداني عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي بالإنابة بمناسبة انتهاء عمله مع اللجنة.
وبحسب رصد ومتابعات محرر موقع النيلين فقد نشر نشطاء سودانيون بارزون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل التكريم الفخيم الذي أعد للدكتور “حمدوك”.
وقال النشطاء مرفقين كتاباتهم ببعض صور التكريم: “زميلات الدكتور حمدوك الاثيوبيات وضعن “الطرح” بساطاً مشي عليه إلى المنصة تقديرا له وعرفانا لما قدمه.
وتابعوا كتاباتهم التي رصدها محرر موقع النيلين: “غادر حمدوك منصب المدير التنفيذي للمنظمة الأفريقية الإقتصادية التابعة للأمم المتحدة بدخوله المعاش الإختياري وتم تعيينه كبير الإستشاريين لبنك التجارة والتنمية ألافريقي ورئاسته أديس أبابا.”
الجدير بالذكر أن دكتور عبد الله حمدوك كان قد تم تعيينه وزيرا للمالية في السودان ولكنه أعتذر عن قبول المنصب.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين