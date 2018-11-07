ضبط (9) سيدات يستوردن (العرقي) من مدني إلى المناقل

ضبطت شرطة محلية المناقل غرب ولاية الجزيرة 9 سيدات بحوزتهن تسعة جوالات معبئة بالعرقي، استوردنها من إحدى مناطق تصنيع الخمور بود مدني حاضرة الولاية..
وواجهت السيدات عقوبات بالسجن والغرامة.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن شرطة المناقل كانت قد وضعت خطة محكمة في مكافحة تصنيع الخمور البلدية، وشنت حملات مكثفة على أماكن تصنيعها وقدمت صانعاتها إلى محاكمات بالسجن، وأضاف أن هذه الهجمات الشرسة دفعت بعض صانعات الخمور إلى استيرادها من منطقة الثورة موبي بود مني، إلا أن شرطة المناقل بقيادة النقيب مجدي عبد المطلب وضعت خطة جديدة لإحباط العملية وداهمت منازلهن وضبطت الكمية، وبعد التحقيق قدمتهن إلى المحكمة، التي عاقبتهن بالسجن والغرامة.
صحيفة السوداني.