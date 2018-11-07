كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > جرائم وحوادث > ضبط (9) سيدات يستوردن (العرقي) من مدني إلى المناقل
الأقسام :

جرائم وحوادث

2018/11/07

2018/11/07


ضبط (9) سيدات يستوردن (العرقي) من مدني إلى المناقل



شارك الموضوع :

ضبطت شرطة محلية المناقل غرب ولاية الجزيرة 9 سيدات بحوزتهن تسعة جوالات معبئة بالعرقي، استوردنها من إحدى مناطق تصنيع الخمور بود مدني حاضرة الولاية..

وواجهت السيدات عقوبات بالسجن والغرامة.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن شرطة المناقل كانت قد وضعت خطة محكمة في مكافحة تصنيع الخمور البلدية، وشنت حملات مكثفة على أماكن تصنيعها وقدمت صانعاتها إلى محاكمات بالسجن، وأضاف أن هذه الهجمات الشرسة دفعت بعض صانعات الخمور إلى استيرادها من منطقة الثورة موبي بود مني، إلا أن شرطة المناقل بقيادة النقيب مجدي عبد المطلب وضعت خطة جديدة لإحباط العملية وداهمت منازلهن وضبطت الكمية، وبعد التحقيق قدمتهن إلى المحكمة، التي عاقبتهن بالسجن والغرامة.

صحيفة السوداني.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس