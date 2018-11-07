معتز موسى: (2,3) مليار جنيه الإعفاءات الجمركية على القمح ومدخلات الدقيق

كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى عن جملة من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتحسين معاش الناس..
مشيراً لتحملها عبء فرق الأسعار العالمية والمحلية المدعومة للقمح لضمان توفير وانسياب الخبز لمنع تجاوز سعر الخبز الواحد (1) جنيه، وقال إن استحقاقات الدقيق حتى سبتمبر الماضي بلغت (2,330,8) مليون جنيه بنسبة (11,5) % من إجمالي الاعتمادات المدرجة للسلع الاستراتيجية البالغ قدرها (25,389) مليون جنيه لمقابلة فروقات أسعار الصرف ومستحقات الشركات الموردة للقمح لصالح المخزون الاستراتيجي.
وقال إن الأداء الفعلي لهذا البند حتى نهاية سبتمبر بلغ (2,487,1) مليون جنيه منها دفعيات لدعم الدقيق بمبلغ (1,245.4) مليون جنيه وتمثل (72)% من جملة الأداء العام، فضلاً عن خصم مبلغ (777) مليون جنيه مستحقات وزارة المالية على مطاحن الدقيق، وإعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية التي بلغت نسبة (2)% من جملة الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2018 بما يعادل (2,3) مليار جنيه لتحييد أثر سعر الصرف على أسعار الخبز، فضلاً عن الاستمرار في منح القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد، وتنفيذ إجراءات إدارية وأمنية واضحة لمنع تهريب الدقيق إلى خارج البلاد.
وأشار موسى في بيان سابق له بالمجلس الوطني حول (إجراءات الدولة نحو تحسين معاش الناس) إلى تثبيت أسعار المحروقات ومشتقاتها (بنزين، جازولين، غاز طبخ) والاستمرار في تحمل عبء فرق الأسعار المحلية والعالمية بتزايد أسعارها عالمياً وعدم كفاية المنتج المحلي منها، مشيراً إلى أن عبء الدعم الذي تحملته الحكومة بلغ نسبة (20)% من موازنة العام الحالي بما يعادل (20) مليار جنيه وإعطاء المشتقات النفطية الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد، وتوفير (102,270) متر مكعب من الجازولين المدعوم للموسم الزراعي الصيفي والحصاد حتى أكتوبر الحالي، وتوفير (43,384) متر مكعب من وقود الكهرباء المدعوم لضمان استقرار الكهرباء حتى الشهر الحالي.
صحيفة السوداني.