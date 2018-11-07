تفاعلت الناشطة من دولة جنوب السودان (بت الوحدة) مع الأغنية الجديدة للفنانة الزنجية (أنا مالي مال الرز باللبن)
حيث ظهرت وهي تستمع إليها في تسجيل مباشر وهي ترقص على إيقاعاتها وموسيقاها وتردد كلماتها التي تقول فيها :
أنا مالي ومال الرز باللبن..
انا مالي ومال الحيرقان
التقول عليه صديق عزيز ..
تلقاهو اكعب من فلان
وكانت بت الوحدة تردد عبارات تدعم الوحدة بين شعبي دولة الجنوب والسودان الشمالي رغم الانفصال خصت قبيلة الجعليين وهي تقول ( جعلية أصلية بت الخرطوم ) بجانب قولها (أنا بت الوحدة بت الشرف بنت الوطن).
وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما تقدمه (بت الوحدة) من دعم وتأكيد لأواصر المحبة والعلاقات الجميلة بين أبناء جنوب السودان وشماله حيث كتب أحدهم قائلاً :(العاجبني فيها إنها ما بترضى كلمه كعبه في السودانيين حضرت ليها كم فيديو دايما واقفه لي أي إساءة تخدش سمعة السودانيين بتردمهم ردم الجن التحيه ليك) وكتب آخر يقول :(ربنا يجمعنا مع بعض تاني ….الله ينعل الكان السبب في تقسيم البلد).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: جعلية جنوبية تعيد أحلام الوحدة مع (الرز باللبن)