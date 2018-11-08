(المسارات الخمس +1) خطة جديدة للتطبيع بين السودان وأميركا

كشفت مصادر مقربة من المحادثات الجارية في واشنطن حاليا إن الخطة الجديدة سيطلق عليها اسم ” المسارات الخمس +1″ وستتضمن أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن التركيز في الخطة الجديدة سيكون على حقوق الإنسان والحريات خاصة الحرية الدينية.
وقالت المصادر لذلك فان واشنطن هذه المرة تريد من الخرطوم أن تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الدولية في هذا الصدد وأن تعدل عدداً من القوانين .
يذكر أن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد ، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون سلفيان بحسب صحيفة الصيحة ، شرعا في محادثات واشنطن الثلاثاء حو تطبيع العلاقات الثنائية وإزالة السودان من قائمة الإرهاب .
الخرطوم (كوش نيوز)