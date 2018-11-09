ماذا قال إيتو لمحمد صلاح في غرفة ملابس ستامفورد بريدج؟

قال النجم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة السابق، إن «محمد صلاح لديه مهارات لا تصدق وقلت له يوما ستصبح لاعبا كبير».
وعن قدرة صلاح الفوز بالكرة الذهبية، قال إيتو: «الأمر كله يرتبط بصلاح، لديه مهارت لا تصدق، وهو يؤدي حاليًا أعلى المستويات، وأتمنى أن يتذكر ذلك اليوم الذي كنا فيه معًا، في ملعب ستامفورد بريدج في غرفة الملابس وخلال مباراة كان أداؤه في الشوط الأول مخيبًا للأمال، وطلبت منه أن يتحلى بالصبر، وقلت له أنت لاعب جيد، وستصبح لاعبًا كبيرًا، وهو اليوم بصدد التحول إلى ذلك اللاعب الكبير، وسيكون عليه هو أن يكتب قصته وتاريخه بنفسه».
المصري اليوم