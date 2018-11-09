الكشف عن استيراد (أسفلت) بمواصفات متدنية

انتقد وزير النقل حاتم السر استيراد الأسفلت بمواصفات متدنية مما يعرض المواطن للخطر بفعل حوادث المرور، مشيراً لغياب الرقابة في المواصفات لبضائع تدخل في البلاد منتهية الصلاحية.
وشدد حاتم خلال الاحتفال باليوم الإفريقي لسلامة النقل أمس، على اهتمام الحكومة بالحفاظ على سلامة النقل، مؤكداً أن النقل غير الآمن يتسبب في حوادث ذات خسائر بشرية عالية، لافتاً إلى اهتمام مجلس الوزراء بمراعاة المعايير الخاصة بقطع الغيار والسلامة المرورية على الطريق العام ومواصفاته.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية اللواء قرشي صالح اهتمام إدارات الداخلية بالسلامة المرورية بإنشاء مجلس السلامة بمشاركة وزارة النقل والجهات المختصة، ووضع خطط أدت لتقليل نسبة الحوادث حتى انخفضت إلى ٢٤% فقط نهاية يوليو من عام ٢٠١٧م.
ومن جهته دعا مدير هيئة الطرق والجسور جعفر حسن الشركاء لنشر الثقافة المرورية لتحقيق ما أعلنته الأمم المتحدة بتخفيض نسبة حوادث السير إلى أقل من ٥٠% على مستوى القارة الإفريقية، مشيراً لدول من القارة حققت نتائج إيجابية، إلا أن هناك دولاً مازالت نتائجها مقلقة.
الخرطوم: رباب علي – الانتباهة