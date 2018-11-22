بالصور.. أسرة البنا تحتفل بتخريج كابتن جديد..الفنان عاصم البنا يلحق بابنه ويحصل على (رخصة) قيادة الطائرات

قدم نجوم الفن والمجتمع المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلف التهنئة للفنان الشاب عاصم البنا بمناسبة حصوله على رخصة الطيران المدني من أكاديمية صافات لعلوم الطيران.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر المطرب الشهير في صورة (سيلفي) جمعته بإبنه بابكر الذي سبقه على التخرج من الكلية وقد وثق له والده عاصم الاحتفالية عبر (لايف) عبر صفحته على فيسبوك.
ويشير محرر موقع النيلين إلى تخرج الفنان والشاعر والملحن عاصم البنا من كلية صافات لعلوم الطيران قد أسعد أصدقائه في الوسط الفني ومحبيه الذين أشادوا باجتهاده ومثابرته لتحقيق هدف من أهداف حياته.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/11/22 at 11:34 م (UTC 2) رابط التعليق
سودانير بح .. ومطار الخرطوم من دولى زعطوها منو وبقى مطار عادى زلبطه يعنى
ومطار الخرطوم بعد ماكان مطار اقليمى .. بقى ذى مطار باب الحاره
هى جامعاتكم الاكاديمية مامعترفين بيها بره ..
تقول لى طيران مدنى .. ورخصة طيران مدنى
رخصتك دى الا كان تطير بيها من مطار الخرطوم لى مطار ود مدنى وبالعكس ..
Mohd
2018/12/21 at 5:47 م (UTC 2) رابط التعليق
سوداني مغبووووون 👍🏽
سودانير عدم الطيارة؛ إلا طيارات رش؛ واسراب الجراد ذاته خلت عبور الاجواء السودانية من الجفاف؛ ما باقي ليهم إلا طيارات رش للناموس