لهذا السبب (…) لن تصبح مكارم فنانة جماهيرية!

تمتلك الصوت (المُختلف)، لكنها لا تجيد على الإطلاق الاستفادة من ذلك الإختلاف وتصر على أن تكون تجربتها الفنية نسخة أخرى من العديد من التجارب الأخرى التي لم يُكتب لها النجاح برغم توافر الموهبة والإمكانات، وعندما أقول هذا الحديث فأنا أشير وبوضوح إلى الفنانة الشابة مكارم بشير والتي – وبرغم اعتراف الكثيرين بموهبتها – إلا أنها لم تنجح حتى الآن في حجز مقعد ضمن مُقدمة المطربات الأكثر جماهيرية في السودان، ولن تنجح في ذلك الأمر.
وتقول صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة أن كل العناصر المطلوب توافرها للجلوس على ذلك المقعد غائبة عن المكوِّن العام لتلك الفنانة، وفي مقدمة تلك العناصر التنظيم والإصرار والعزيمة والقدرة على الابتكار وصناعة الدهشة وأخيراً إقناع الجمهور بالأغنيات الخاصة، وكل تلك العناصر غائبة وبشكل واضح عن مكارم.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
اسامه البشرى
2018/12/01 at 11:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
دى هبلة
Nadir
2018/12/22 at 2:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياخ دى عملت فيها وريثة فن سيد خليفة بى زات نفسه و قعدت تكرر فى أغنياته رغم أن أبو السيد عنده إمكانات صوتية خارقة ما بتقدر تقلدها و لذلك وضعت نفسها فى موضع المقارنة الصعب و لن تقوم ليها قائمة أبدا، غشوها لمن قالو ليها أبدعتى فى تقليده و سجلو ليها أغنية من أغانيه بأسمها، دى أغنية ولا قطعة أرض، بالغ الشاعر و محمد سيد خليفة