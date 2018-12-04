مدربة زومبا تتحرش بفتاة داخل صالة بالخرطوم ..!

شرعت فتاة في فتح بلاغ ضد مدربة زومبا بإحدى صالات الخرطوم المعروفة بوسط الخرطوم بعد أن تحرشت بها وتعود التفاصيل بحسب مقربين من الفتاة أنها اعتادت الذهاب لتلك الصالة برفقة صديقتها منذ عدة أشهر وأبدت ملاحظتها لهن عن تصرفات المدربة غير المريحة بحسب صحيفة السوداني، وأعلنت عن نيتها في ترك الصالة، لكن قبل تنفيذ قرارها فوجئت بطلب المدربة الغريب والذي اعتبرته تحرشا ما دفعها للشروع في فتح بلاغ في مواجهتها.
الخرطوم (كوش نيوز)
8 التعليقات
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اسامه
2018/12/04 at 1:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ضكرية
التجاني
2018/12/05 at 8:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
المدربة ما عندها ذنب دي حركات رياضية مطلوبة في التدريب ما تكوني معقدة . واذا طلبت منك حاجات تانية قوليها عشان نعرف ونحكم .
زول
2018/12/09 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
دا طلب عديييل يا تجاني ما حركات
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فوجئت بطلب المدربة الغريب والذي اعتبرته تحرشا
Moh
2018/12/10 at 8:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ولد التجاني بس لحدي هنا ؟؟ ما تخلي البنات تقوى هينن
زيكو
2018/12/05 at 8:52 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اسامة كلامك صحيح بس تعبيرك بلدي ضكرية بالاصح بالفصحي سحاقية اي تحبذ السحاق مع الفتيات
الزمن اتقلب ولا شنو الرجال ما عاجبناه بقت تتحرش بالبتات اه يازمن
وظهرت حالات كتير مثل هذه وعشنا وياما حنشوف يا سحاقيات
RAYYAN
2018/12/06 at 7:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههه…الكوتشاية طلعت حدية…….محننننننن
ابوعفان
2018/12/30 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههها
بوية مسترجلة او سحاقية .
حدية ساكت يا ريان .
تفتيحة لمن فضيحة
2018/12/30 at 2:45 م (UTC 2) رابط التعليق
she is alesbian