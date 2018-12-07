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مدارات, منوعات

2018/12/07

2018/12/07


مائدة “ندى القلعة” تستفز رواد مواقع التواصل



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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر فيها المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” وهي تجلس “لوحدها” على مائدة غداء دسمة، فيها مالذ وطاب من الطعام، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”

واستفزت المائدة التي تحتوي على و طيور “الحمام” مع الأرز، والأسماك، وأصناف من ” المحشي” بأنواعه، فكتب “الخليفة” معلقا :
من حقها أن تأكل إرهاق حنجرتها ومن حقكم استخدام سلاحكم اى مقاطعة حفلاتها ولكل معركته وأدواتها، فيما علق أحدهم : صياديه وحمام محشي وكمية محاشي اظنها في القاهره، فنانة مجتهدة وتستحق ان تحتفي بنجاحاتها وحب الجمهور لها ، شكلها عزومة احتفاءً بوجودها هناك.

فيما كتب آخر : لان توزيع الثروة لم يكن عادلاً كان فى الستينيات والسبعينات جميع الناس سواسية والصينية بها اكل واحد، لاتحركوا شعور المحرومين.

وأرجع البعض الصورة إلى تواجدها هذه الأيام بالقاهرة لقضاء فترة إستجمام.

الخرطوم (كوش نيوز)

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15 التعليقات

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      1. 1
        أسامة

        2018/12/07 at 10:24 م (UTC 2) رابط التعليق

        نحن شعب جعان
        يشتاق لأكل الحمام
        ويحلم بالحب والحنان
        وإنتي يا ندوية ماكي حنينة علينا
        إنتي بس شلتي نور عينينا
        ههههههههههههههههههههههه 🙂

        الرد
      2. 2
        ahmed

        2018/12/07 at 11:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        هذا مرض؟ في حد ياكل كل هذا؟ الاكل الخفيفل.ا خفيف علي المعده ويبعدك من اللامراض؟

        الرد
      3. 3
        د.خالد

        2018/12/08 at 2:15 ص (UTC 2) رابط التعليق

        شعب جعان اعوذ وصحفي مقطع اعوذ بالله منكم

        الرد
      4. 4
        الصريح

        2018/12/08 at 7:57 ص (UTC 2) رابط التعليق

        سبحان الله …. بعد ماكانت بتشحد حق العشاء ايام الفقر فى القلعه ..

        الرد
      5. 5
        الياس عبدالله احمد

        2018/12/08 at 9:16 ص (UTC 2) رابط التعليق

        والله حق لها ان تأكل ماتريد طالما انتو تدفعو لها حر مالكم شعب عبيط ولسانو طويل

        الرد
      6. 6
        عابد

        2018/12/08 at 9:24 ص (UTC 2) رابط التعليق

        نفرض ندى القلعة بتاكل كثير عملت ازمه في الخبز مع العلم هذه المائدة لا يوجد فيها كيس خبز برضو لهطت البترول لهطت الصرافات …. لو وضعت مليون صنف من الاكل بي حقها الوزراء المدراء بياكلون ويسافرون في اضخم فنادق العالم بحق الشعب هل سالتموهم بالهنا يا ندويه

        الرد
      7. 7
        النصيح

        2018/12/08 at 10:08 ص (UTC 2) رابط التعليق

        افتكر الصورة دي مدبلجة (فتوشوب) لانو تحس بطاولة الطعام ما من أصل الصورة.. محشورة حشر في الصورة.. خلي ناس الفنون الجميلة قسم التصوير يدونا رأيم فيها..

        الرد
        1. 7.1
          عباس الاقرع

          2018/12/08 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق

          خطير يا انت .. انظر الى الصحنين في الركن الاسفل ليسار الصورة والمنطة الى يسارهم وستدرك الامر

          الرد
          1. الصادق ميرغني

            2018/12/22 at 9:50 م (UTC 2) رابط التعليق

            ياعباس والنصيح إنتوا ليه ماخدين الموضوع بالفهم ده😊ياخي ادتيتوني احساس انوا الذوله دي مصوره مع ميسي

            الرد
      8. 8
        عابد

        2018/12/08 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق

        فرعون لمن كذب م صدق كذبه كان بخطط وبفكر ليه هامان وصدق بانه يخلق الناس يوم قال لهامان والله راسك المدغلم دا يوم خلقتك تعبني تعب .. على هامان يافرعون .. مستوى الصحف لكي يلهوا الناس لكن هذا ابتزاز وليس الهاء

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      9. 9
        Abu Ali

        2018/12/08 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        not healthy food….Kissrah and weakah is better than this food and more healthy

        الرد
      10. 10
        محمد ودنورة

        2018/12/08 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق

        ياجماعة الخير ندوية ماتظلموها ساكت. دي اكيد عزومة امكن عاملها واحد معجب بدليل زجاجات مياه الشرب الموضوعة فوق الطاولة بس كان تخليها بالسر.يعني ماتنشريها علي الملاْ.

        الرد
      11. 11
        Abu Ahmed

        2018/12/09 at 7:50 ص (UTC 2) رابط التعليق

        صحتين … محل ما يسري يمري … ماتنسي ناس الله كريم

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      12. 12
        المهاجر

        2018/12/10 at 5:34 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال٠٠٠٠٠

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      13. 13
        Moh

        2018/12/17 at 6:36 ص (UTC 2) رابط التعليق

        عيب لما الواحد ينشر سفرة طعام كأنه إنسان جيعان أصلا والجيعان يظل جعان مهما لقى ؟؟؟؟؟؟ عبن ضيقة ؟؟؟؟

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