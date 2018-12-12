بالفيديو.. ترتيب الدول العربية من حيث جمال نسائها.. لوشي تقود نساء السودان لإحراز مركز متقدم على حساب الإماراتيات والقطريات

عندما يتعلق الأمر بالجمال فالمرأة العربية تعتبر من أجمل النساء في العالم ، فنساء العالم العربي يعتبرن ايقونات للجمال دون جميع بلدان العالم.
وتعتبر لبنان ومصر و المغرب و تونس هم اكثر البلدان صدراً للقوائم العالمية لأجمل النساء في العالم اجمع و ليس في الوطن العربي فقط.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أعلن موقع “رانكر” عن قائمة بأجمل نساء الوطن العربي بالترتيب.
ووفقاً لما نقلت عنه محررة موقع النيلين فإن نساء العراق تصدرن القائمة وأحرزن المركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب نساء الأردن فيما حجزن نساء تونس المركز الثالث, وفلسطين في المركز الرابع, وفي المركز الخامس جاءت المغرب.
نساء السودان أحرزن مركز متقدم بحصولهن على المركز الثاني عشر في قائمة أجمل 19 دولة عربية من حيث جمال نسائها.
نساء السودان تفوقن على نساء الإمارات وقطر وعمان وليبيا والبحرين واليمن والكويت, وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد اختار موقع “رانكر” حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي” كممثلة لبلدها بعد أن تم وضع صورتها مع صور جميلات الوطن العربي.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
9 التعليقات
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عبد الكريم
2018/12/12 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
ماذا نستفيد نحن من مثل هذه التفاهات يعني البلد الأن ما ناقصها الأ هذا الإنجاز الذي حققته لوشي للسودان
مواقع تافهة به أخبار تافهة ومراسلين تافهين
وحيد
2018/12/12 at 1:01 م (UTC 2) رابط التعليق
تشرفنا جدا باحراز لوشي مركزا متقدما بين حسناوات العرب و ذلك مما يدفع الانتاج و يزيل الازمات و يطير الكيزان و يحل جميع مشاكل البلد و يدعم تقدم العلوم و التكنولوجيا و يضعنا في مصاف دول العالم الاول
شكرا للمحرر الذي يفيدنا دائما بالاخبار الهامة التي تهم الشعب و البلد
ADVISER
2018/12/12 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق
بديت اشك بأنه الموقع ملك للوشي,,, لانه دايما اخبارها موجودة هنا وبكثرة تصيب الغثيان,,, فعلا الصحافة أصبحت مهنة لا مهنة له
Mezo
2018/12/12 at 3:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الف الف مبروك ، رفعتي راسنا يا لوشي بين نساء العرب هذا انجاز ولا تهتمي للناس المحبطين ، ونتمني مزيد من العمل حتى نصل المركز الاول
mukh mafi
2018/12/12 at 5:17 م (UTC 2) رابط التعليق
ماعارف العاجبهم شنو في البنت والله ريماز ميرغني افضل منها واجمل منها بكثير ..ويا ما حواء والدة بس مستورات
محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي
2018/12/16 at 7:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله أنك صادق
والله لا يوجد فيها ملمح جمالي
كثير من السودانيات جميلات بمراحل
امشوا القرى … شوفوا الجمال
وحتى المدن …
جنرال💡
2018/12/13 at 12:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
هسي في ذمتكم النخرة الزي نخرة الصادق المهدي دي نخرة حسناء
ولا الخشم العامل زي خشم الجوكر في فلم باتمان
Moh
2018/12/24 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
صدق الجنرال :
عامل كلبسة عملية تجميل ما بين الأنف والشفاة العليا ؟؟ جاية الـ 12 وفرحانه 12 من 19 يعني خامس الطيش ذي ما بنقول زمان وفرحانه مفروض لو جيتي الثالثة تزعلى يعني بينك وبين الأولى 11 حسناء وإنتي ال12شراوية فشل ما بعدو فشل
Moh
2018/12/24 at 10:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
ألاء المبارك هي وأمها كانوا في الخفجي بالسعودية ولذلك ما لقوا مدينة واحدة في السودان تناسبهم ونسبوها للخفجي وكأنها كانت مديرة عمليات الخفجي أو مديرة الدعم اللوجستي في دائرة إنتاج البترول بالخفجي يعني ما لقيتي إلا المدن السعودية ورندا مصرة على ( رندا الخفجي) الله يخفج ريسنكن يا قاهرات قوة عين ما شفناها في الأصالة السودانية للمرأة لكن شكلوا فيكم عرق حلبة – زمان كنا نقول للما يختشي ياخ إنت حلبي ؟؟؟؟؟؟