حرس الوالي الفقيد “ميرغني صالح” يدلي بآخر ما حدث داخل المروحية المنكوبة

أدلى حرس والي القضارف الفقيد مهندس “ميرغني صالح” الذي قضى نحبه مع عدد من مرافقيه صباح الأحد، عن آخر ما حدث داخل المروحية التي تحطمت بعد سقوطها، وذلك بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وقال حرس الوالي”نجم الدين” الذي نجا من الحادثة، خلال مقطع فيديو قصير حصلت عليه “كوش نيوز”، إنه بمجرد ارتطام الطائرة بمدرج المطار كان قد توفي نتيجة ذلك كلا من وزير الزراعة المهندس” عمر محمد إبراهيم”، ومدير مكتبه “مجدي حسن النور” ، وظل الوالي بجوارهما يُسبح الله، ويلوح للجميع بالخروج ، وعندما طلب منه أن يخرج أجابه ” يا نجم الدين نحن أيامنا انتهت إنتو قوموا أمشوا”، مضحياً بنفسه من أجل أن يطمئن على سلامة الجميع، وإخراج جثامين مرافقيه الذين تقطع حزناً عليهم.
وكان ارتطام الطائرة بالأرض قد أدى إلى انقلابها، مما جعل الخروج منها صعباً بعض الشئ، يتطلب التسلق للخروج بالباب الذي أصبح في أعلى الطائرة بعد انقلابها.
وقال “نجم الدين” أنه قد شاهد النار وقد اشتعلت في الرائد الريح محي الدين مدير الاستخبارات بالولاية، مما دفعه بالطلب من الوالي بسرعة الخروج.
وكانت المروحية التي تقل الوالي ومرافقوه في طريقها إلى منطقة القلابات الحدودية واحترقت داخل المدرج عندما فقد الكابتن السيطرة في لحظة الهبوط ، وكان الوالي يقوم بجولة ميدانية للمحليات الحدودية بدأت يوم السبت بمحلية البطانة.
وقال “الناجي” من الحادثة أحمد عبد الرحيم لـ “السوداني” إنهم شعروا بانقلاب الطائرة على مرتين وانتشار دخان كثيف داخل الطائرة ليتمكنوا من الخروج بعد فتح باب الطائرة التي استقرت في خور صغير جوار المهبط لتنفجر بعد دقائق من استقرارها على الأرض، الأمر الذي أدى إلى تفحم عدد من الجثث.
أبومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
9 التعليقات
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Nadir
2018/12/14 at 3:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما عارف ليه اتذكرت قصة القرود الكانت بتحارب معاكم فى الجنوب و السحابة الغطتكم من ألعدو، قومو لفو إنتو بتخاطبو فى شعب عظيم مش أطفال فى غابة، قرف يقرفكم
alkarazy
2018/12/14 at 8:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
احنا ايامنا انتهت!!! قالها وذهب اها بشه انت كيف؟ داير تحكم لمتين طالما ايامكم انتهت!!!!
زول ساي
2018/12/14 at 8:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
والشهيد الذى حدثكم عن الجنة ايام حرب الجنوب كيف أخباره يا وهم فانتم تمتهنون الكذب كم قبض هؤلاء اى ماهو ثمن هذه الكذبة السمجة
مواطن
2018/12/14 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
خلوا الاستخفاف بالناس يا نادر وزول ساي
المجاهدين الحاربوا في الجنوب حاربوا عشاننا وعشان أعراضنا ووحدتنا واستجابوا لنداء الوطن وقدموا أرواحهم لمن جون قرنق جاكم لحدي قريب كوستي وهددكم بالإبادة وهم ماليهم ذنب في البيحصل الآن من الفساد والسرقة
مافي داعي لإستفزاز مليون مجاهد كفاية الحاصل في البلد.
نحنا قضيتنا هسة هي الجنة والقرود والشهدا وللا الفقر والغلاء والفساد؟
دايما اولاد عرمان ونقد في وادي والناس في وادي.
مغبون
2018/12/14 at 2:40 م (UTC 2) رابط التعليق
اها كمل باقي كلامك يامواطن وكلاب المؤتمر الوطني باعوا دم الشهداء بالرخيص من اجل المحافظه علي كراسيهم وفصلوا الجنوب وسلموه لهم . داير تتكلم عن استفزاز المجاهدين اتكلم اول عن المنافقين والخونه الباعوا دمهم بغير ثمن سمعا وطاعة للولايات المتحده .. لو دابر تتكلم عن الاستخفاف بالناس وبالدم الراح شوف الباع الدم الطاهر الاول منو
البرنس
2018/12/18 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
شعارات و رايات و روايات عجيبة و كأننا في سيرة السلف الصالح !!!!!!!!!!!
زول ساي
2018/12/14 at 5:04 م (UTC 2) رابط التعليق
( مواطن )
عرمان ليس بأفضل من سلفاكير فالفكر واحد أين جنوب السودان الآن والذى على دربه يسير بنا البشير وبخطا حثيثة فالدولار الآن بالخرطوم على اعتاب المائة جنيه انه لا فرق بين عرمان والبشير
أما بالنسبة للمجاهدين الذين أقام لهم شيخ الترابى عرس الشهيد وعاد شيخك ووصفهم بالفطايس عقب المفاضلة فهذا هو تفصيل الدين حسب الحالة والمقاس
أما بالنسبه للوطن ودماره فقد كان باسم الدين ومن رجال الدين الذين يصفون بأن من عارصهم شيوعى كافر وعند تيقنهم بالفشل لجأوا إلى حمدوك الشيوعي كمخلص لهم
(مواطن) من الذى اوصلنا لما نحن فيه الآن وكلمة لابد من قولها ان فتوى الترابى بأن من يموت بالجنوب فطيس بعد اعراس الشهيد التى أقامها تؤكد للجميع استغلالكم للدين ومتاجرتكم باسمه وانت تعلم ما هو جزاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هدانا الله واياك يا (مواطن ) واذكرك ان الأعمال بالنيات وهجرة كل لما هاجر إليه
محمد احمد
2018/12/16 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق
دل ، دل ، دل
خالد
2018/12/17 at 1:02 م (UTC 2) رابط التعليق
كذب ودجل ونفاق من الحارس حصلت تصفية داخل الطائرة ودي حاجة مؤكدة ماتلعبوا بعقولنا انحن ما اطفال صغار شوف ليك حاجة تاني غير كلامك يا حارسنا