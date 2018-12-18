حدث في مصر: رجل يبتز زوجته بفيديوهات مخلة ويخيرها بين دفع 50 ألف جنيه أو فضحها على التواصل!

قام مصري بتصوير فيديوهات مخلة لزوجته ومساومتها مقابل مبلغ مالي تعدى الخمسين ألف جنيه، حتى لا يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة ” الوفد” رفعت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وطلبت تطليقها لوقوع ضرر عليها. وقالت زوجي نصاب ادعى ثرائه وإن لديه مشروع خاص به واكتشفت في نهاية الأمر أنه عاطل لا يملك من حطام الدنيا شيء .
وأضافت : حاولت التخلص منه وعدت إلى منزل أسرتي وطلبت الطلاق لكنى تلقيت على يده علقه ساخنة انتهت بالسحل أمام الجيران ولم يتمكن أحد منهم من إنقاذي بعد أن هددهم بإلقاء زجاجه ماء نار على وجه من يتصدى له.
وتابعت: فوجئت بقيام زوجي بتصويري عارية وعمل فيديوهات خاصة لي واستولى على راتبي أول بأول وكان يهددني بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل وطلب 50 ألف مقابل عدم نشرها.
وأضافت: أصبت بأمراض مزمنة وبسبب سوء حالتي الصحية قررت الانفصال نهائيا ومقاومة مشاعر الخوف منه ورفعت دعوى طلاق.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
Atbarawiyah
2018/12/18 at 9:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الم اقل لكم ان كثير من الشعب المصري ديوث ورخيص