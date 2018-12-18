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أبرز العناوين, عالمية

2018/12/18

2018/12/18


الرئيس أردوغان: البعض يدعم حاكم سوريا رغم مقتل مليون مسلم



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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سوريا (بشار الأسد) يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل مليون مسلم في هذا البلد”.

جاء ذلك في كلمة له، الإثنين، بمدينة قونية التركية، ضمن فعاليات إحياء ذكرى وفاة المتصوف جلال الدين الرومي المعروف بـ (مولانا)، والتي تعرف بـ “شبَ عروس” أي “ليلة العرس”.

واعتبر أردوغان أن “المدن الإسلامية التي كانت موطنا لعاشقي العلم على مدى قرون، أصبحت مستهدفة من قبل تنظيمات مختلقة من قبيل داعش وبي كا كا وغولن وبوكو حرام والشباب”.

وأضاف أن “هذه التنظيمات ليست لديها مقدّسات سوى القتل والتخريب والتدمير”.

وأشار أردوغان أن “ملايين الأطفال في اليمن حُكم عليهم بالجوع والموت بأيدي مسلمين، أصبحوا أسرى للجشع، في حين تقع فلسطين تحت الاحتلال، وتعاني ليبيا من الفوضى، والصومال من المجاعة، وأفغانستان من الإرهاب وعدم الاستقرار”.

وقال الرئيس التركي إن “البعض يعمل على الإيقاع بين المسلمين باللعب على الاختلافات وتنوع المذاهب، إلا أن الحل ليس في الخلاف والنزاع، وإنما في الوحدة والأخوة والقوة”.

وأكد أردوغان أنه “في حال نجاحنا في ذلك (أي الوحدة والأخوة والقوة) سنحبط جميع الألاعيب، وسنمزق معا الكفن الذي يريدون أن يُلبسوه للعالم الإسلامي”.

قونية/ أينور إكيز، إلكاي غودار/ الأناضول

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3 التعليقات

      1. 1
        مشفق على الاسلام

        2018/12/18 at 10:30 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الله أكبر الله أكبر الله أكبر

        الرد
      2. 2
        لامي

        2018/12/18 at 3:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        البشير مساح جزم او جرسون او داعر سياسيا افعاله تدل علي انه مرتشي سياسي و مرتزق بلا كرامة

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      3. 3
        mohamed

        2018/12/18 at 7:15 م (UTC 2) رابط التعليق

        الكلام ليك يا المنطط عينيك

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