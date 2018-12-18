متولي يدعو إلى محاربة الهجرات غير الشرعية

دعا وزير الدولة السفير عصام عوض متولي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، يوم الثلاثاء، إلى محاربة الهجرات غير الشرعية والحد منها نسبة لما تعود به من آثار سالبة على المهاجر والدول المقصودة.
وشدد على ضرورة تعظيم فوائد الهجرة الشرعية من الجوانب المعرفية والاقتصادية بالاستفادة من العقول المهاجرة.
والتقى متولي، عضو مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج آمال مادبو المحاضرة بجامعة كالقيري بكندا، وأبدى استعداد جهاز المغتربين دعم برامج نقل المعرفة ومشروعاتها المشتركة بين السودان وكندا على وجه الخصوص.
وأشار متولي في هذا الاتجاه خلال اللقاء إلى تجارب الأطباء السودانيين بالخارج ومشاركاتهم الفاعلة عبر كياناتهم المهنية في المهاجر المختلفة ببرامج طبية بولايات السودان المختلفة، واصفاً هذه التجارب بالناجحة والضرورية.
من جهتها، قالت آمال مادبو إن هناك مشروعات معرفية مشتركة كندية- سودانية في مختلف المجالات سيتم توطينها بالبلاد خلال الفترة القادمة، منوهة إلى وصول وفد معرفي كندي من جامعة كالقيري خلال الأيام المقبلة.
شبكة الشروق
2 التعليقات
ahmed
2018/12/18 at 6:41 م (UTC 2) رابط التعليق
للتصحيح فالأمين العام لجهاز المغتربين ليس وزير دولة. هناك عدد من الوظائف يمنح شاغروها إمتيازات دستورية فبعضها مناصب بمخصصات وزير أو وزير دولة أو وكيل لكن لا يسمى شاغل المنصب وويرً أو وزير دولة أو وكيلاً فممنصب الوزير أو وزير الدولة أو الوكيل يأتي بالتعيين الدستوري ويكون من تم تعيينه عضواً بمجلس الوزرراء. أما من يتم تعيينه في وظيفة بمخصصات وزير أو وزير دولة فهذه مخصصصات ضمنية ولا يكون عضواً في مجلس الوزراء ولا يطلق عليه مسمى وزير أو وزير دولة. والأمين العام لجهاز المغتربين ككثيرون غيره يشغل منصب دستوري لكنه ليس وزير دولة بل أنه يتبع لرئيسه المباشر وهو وزير الدولة بمجلس الوزراء.
ahmed
2018/12/18 at 6:43 م (UTC 2) رابط التعليق
* يمنح شاغروها = شاغلوها