ظهر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا لشاب سوداني من ولاية الجزيرة يصف فيه الشباب المتظاهرين بالاتكاليين وأنهم تركوا الزراعة والصناعة وأصبحوا شعب اتكالي.
وقال الشاب بحسب الفيديو الذي نشر: (البلد مليان خيرات من ( فول وقمح وسمسم..)، لو عايزين تقلدوا الفرنسيين لابد أن تعرفوا ديل ناس شغالين ومنتجين، وأنتم لا تملكون حق شراء السترات الصفراء لأن بتشربوها شيشة وجبنة).
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز، أكد الشاب بن الجزيرة، دعمه للرئيس في انتخابات “2020” وقال: (أنا عربي الجزيرة دا الآن بعمل في الماجستير وشغال في الأرض).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو .. شاب سوداني: للمتظاهرين (أنتم شعب ونسات وجبنات وحق السترات الصفراء ما عندكم)
1 التعليقات
زول ساي
2018/12/18 at 9:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ذباب الكترونى