بالصورة.. جهاز الأمن والمخابرات يلقي القبض على “شروم” الذي ظهر في فيديو يحمل مسدس يحذر فيه المواطنين من التظاهر

ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض صباح اليوم (الثلاثاء) بمدينة كوستي على المدعو محمد زين العابدين (شروم) – سائق من أبناء النيل الأبيض (الدويم) ، وهو المواطن الذي ظهر الأيام الماضية في مقطعي فيديو بوسائط التواصل الإجتماعي ، يتوعد فيهما ويرهب ويهدد المواطنين ويلوّح بالسلاح موحيا أنه نظامي معني بحماية الحكومة !!
وقال مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء محمد تبيدي مساء الثلاثاء، بحسب ما نقل عنه محرر كوش نيوز (المتهم محمد زين العابدين (شروم) أقر بفعلته وجريمته، ويواجه المذكور تهما تحت المواد (٦٤-٩٣-١٤٤) جنائي و(٢٦) أسلحة وذخيرة وربما مواد إضافية حسب ما ستخلص إليه النياية) .
وأضاف تبيدي (هذه أفعال وسلوكيات قبيحة لا تهاون معها ، والأمن مسؤولية الجميع ويلزم التعاون التام في محاربة هذه الظواهر المضرة بالجميع).
وتشير كوش نيوز أنه قبل أيام إنتشر فيديو مدته ثلاث دقائق أظهر شاباً يحمل في يده مسدساً ويرتدي نظارة سوداء.. الشاب كال السباب والشتائم للمتظاهرين أو الذين ينوون التظاهر ضد الأزمة والضائقة المعيشية الأخيرة خصوصاً المحرضين من الخارج وتوعدهم في حال عودتهم للسودان بإلباسهم طرح مثل أخواتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
Nadir
2018/12/19 at 2:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
مساكين ألمرة دى ما حسبتوها كويس يا كيزان و دخلتو جوة الماسورة، كنتو قاصدين تخوفو الشعب لكن نسيتو إنو العالم بقى أوضة أضيق من أوض بيوت ألأشباح و المناضلين وصلوهو بسرعة لكل منظمات الأمم ألمتحدة و خااااااااصة ستكم أمريكا و بقى ليكم حااااااار، غايتو ما أظنكم تتخارجو مع ملفاتكم الكتيرة المعفنة دى
Aboahmed
2018/12/19 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
كضابيييييييييييييييييين……………..
الزول ده في جهاز الامن معاكم ……………
لما شافوا الحكايه سخنت قالوا مامعانا وقبضنا عليهو وحنحاكموا…..كضااااابين….
شافوا الموضوع حيتم رفعوا لمجلس حقوق الانسان والمنظمات الدوليه
لتاكيد انه الحكومه السودانيه راعيه للارهاب والدليل فرد من المفروض عليهو حماية امن المواطن بيهدد بقتل المواطنين
وبيقول الكلام ده على العلن …………………………………………………..
alkarazy
2018/12/19 at 7:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعه والله الزول دا بسيط بس بكون ثاني اكسيد المنجنيز لعب براسو~ماعندو شغله بس اصحابو من الامن والاستخبارات في المصيبه اللي بتعاطاهو مع حله اللحمه!!!! دي الحقيقه .الزول لمن يهبب ممكن يتصور نفسه حرس الرئيس