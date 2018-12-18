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منوعات

2018/12/18

2018/12/18


بالفيديو: الشاعرة نضال الحاج (ما بقبل أي دعوة ما بتصلني قبل أسبوع)



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وضحت الشاعرة المعروفة نضال حسن الحاج بأنها لن تستجيب لأي دعوة للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات العامة ما لم تصلها الدعوة قبل أسبوع أو قبل خمسة أيام من تاريخ الحفل .

و أشارت نضال إلى أنها استجابت لدعوة احتفال طلاب منطقة الكبابيش بجامعة السودان في ذات يوم الدعوة وذلك قبل عام لاعتبارات تتعلق بانتمائها لجامعة السودان التي تخرجت فيها و التي تعتز بها.

الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: الشاعرة نضال الحاج (ما بقبل أي دعوة ما بتصلني قبل أسبوع)

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2 التعليقات

      1. 1
        قرفان

        2018/12/19 at 2:07 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ما بقبل أي دعوة للمشاركة ما بتصلني قبل أسبوع !!

        ما عرفناك يا كوين إليزابيث الثانية !!

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      2. 2
        احمد عبد الكريم

        2018/12/19 at 7:16 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اااخ من الوهم..والله المرة دي بتعمل لي طمام.

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