وضحت الشاعرة المعروفة نضال حسن الحاج بأنها لن تستجيب لأي دعوة للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات العامة ما لم تصلها الدعوة قبل أسبوع أو قبل خمسة أيام من تاريخ الحفل .
و أشارت نضال إلى أنها استجابت لدعوة احتفال طلاب منطقة الكبابيش بجامعة السودان في ذات يوم الدعوة وذلك قبل عام لاعتبارات تتعلق بانتمائها لجامعة السودان التي تخرجت فيها و التي تعتز بها.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: الشاعرة نضال الحاج (ما بقبل أي دعوة ما بتصلني قبل أسبوع)
2 التعليقات
قرفان
2018/12/19 at 2:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما بقبل أي دعوة للمشاركة ما بتصلني قبل أسبوع !!
ما عرفناك يا كوين إليزابيث الثانية !!
احمد عبد الكريم
2018/12/19 at 7:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
اااخ من الوهم..والله المرة دي بتعمل لي طمام.