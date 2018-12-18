السودان: منشور للبنك المركزي لخدمة التحاويل الخارجية للمغتربين

أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشور خدمة التحاويل الخارجية للمغتربين ، قرر فيه أن تتم حركة النقود المستخدمة في التحويلات داخل النظام المصرفي وفق ضوابط المركزي، وأن تكون تحويلات الافراد فقط من خارج السودان،الى الداخل .
وسمح المنشور لشركات القطاع بتقديم الخدمة بالاتفاق مع احد المصارف السودانية او شركات الصرافة المصدق لها بتحويل الاموال.
واكد المنشور أن يستلم المستفيد المحول له القيمة بالجنيه السوداني إلكترونيا على حساب بنك او محفظة الكترونية او حساب موبايل او حوالة حسب السعر الذي يحدده البنك المركزي وفي حالة اختيار المستفيد استلام المبلغ بالعملة الحرة يمكن استلام المبلغ من احد فروع البنك مقدم الخدمة .
وشدد المنشور على تسليم المستفيد للمبلغ المحول آنيا ويمكنه الاستفادة من المبلغ مباشرة عن طريق الدفع الالكتروني او صرفه من خلال الصرافات او نقاط البيع او وكلاء تقديم الخدمة المالية .
الخرطوم-18-12-2018(سونا)
4 التعليقات
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علي ابوبكر
2018/12/19 at 6:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
الصرافات خاويه اما البنوك فالانتظار قد يستمر الي 8 ساعات
الحاج سعد
2018/12/19 at 8:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن مغتربين وما فهمنا ولا شيء من القرار دا…. ليه كل قرارات الحكومة الخاصة بالمغتربين عبارة عن الغاز وغلوطيات؟؟؟؟
شملول
2018/12/19 at 9:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا الحاج سعد يا رجل ياطيب الغلوطيات والألغاز والدغمسة مقصودة عشان الزول يقع في الشرك ويحول قريشاتو وتاني يكوس للطريقة التلمو فيهن !!!!!!!
mukh mafi
2018/12/19 at 9:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
الفهم يشرح لينا يا جماعة
الناس ديل بيتكلموا عن التحويل من الخارج انا ادف 10 مليون لواحد يوريني بنك سعودي اتعامل معاه للتحويل الى السودان
هو الحكومة تسعى وتجري ونفسها اتقطع عشان تلاقي دول تتعامل بالمثل في العملات المحلية .. ودا يعني انه مافي بنوك بتتعامل مع السودان ..
فعليكم الله خلونا من الالغاز دي