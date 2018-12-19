بنك التنمية الأفريقي يمول مجموعة دال بـ(75) مليون دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل أول استثمار له في القطاع الخاص في السودان ، بفرض قيمة 75 مليون دولار أمريكي لمجموعة دال ، إحدى أكبر مجموعات أعمال الأغذية والزراعة في السودان .
وبحسب موقع (ALL Africa) الإخباري ، سيسهم هذا الاستثمار في دعم التوسع في عمليات الزراعة والأغذية المتكاملة السودانية .
وقال مدير بنك اتسكو تودا: من خلال الشراكة مع مجموعة دال ، سيستفيد البنك من الإمكانات الزراعية العالية في السودان ، فضلاً عن خبرة ومرونة مؤسسة خاصة ذات سجل حافل ومعرفة عميقة ببيئة الأعمال في السودان .
وستعزز مجموعة دال قدرتها على إنتاج المواد الخام محلياً وزيادة نطاق منتجاتها من خلال تعزيز نموذج سلسلة القيمة المتكاملة ، وبحسب صحيفة السوداني اعتماد أحدث التقنيات ، وتوسيع القدرة على تصنيع وتعبئة الأغذية ، وهذا يتماشى مع رؤيتها لتوفير الغذاء الأساسي بأسعار معقولة للسودان وبقية أفريقيا .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/19 at 1:36 م (UTC 2) رابط التعليق
لماذا يمول بنك دولى قطاع خاص ؟
ولماذا دال ؟ لماذا ليست مجموعة البرير او النفيدى او مجموعة سعيد او غيرهم من رجال اعمال ؟
وهم خبرة واقدم من دال فى معرفة بيئة الاعمال السودانية بسنوات طوال !!!!
لا لدنيا قد عملنا
2018/12/19 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق
اسامه داؤد له الخبره في سوق العمل السوداني والدولي يكفي انه يملك عدة اقسام منها دال الزراعيه ودال الغزائيه ودال للسيارات واخير دال الهندسيه والتعدين هذا الرجل الزي حاولت الانقاذ تدمير امبراطوريته لكنه ظل صامدا .
والله الموفق.
Mohamed
2018/12/19 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
يالسوداني المغبون،شوف الفرق بين منتجات دال ومنتجات البربر وسعد والنفيدي وغيرهم ثم أحكم بنفسك.