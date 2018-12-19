بالفيديو.. “كورس” الفنان يوسف البربري يعود لإثارة الجدل من جديد بفاصل من الرقص المثير

عاد “كورس” فنان الغناء الشعبي بالسودان يوسف البربري لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدظهوره في حفل أقيم حديثاً وهم يقدمون فاصل من الرقص الذي وصفه متداولوا الفيديو على مواقع التواصل بالفاضح والمثير للجدل.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بإيقاف الكورس المصاحب للفنان الشعبي “يوسف البربري” وذلك بعد أن قدم الكورس أثناء مشاركة الفنان بالغناء في إحدى الحفلات العامة عرضاً راقصاً استنكره كل من شاهده ووصفوه بغير المحترم خاصة أن المؤدين لتلك الرقصات من الشباب الذكور.
فرقة يوسف البربري..رقيص وهجيج شديد
فرقة يوسف البربري..رقيص وهجيج شديد
Geplaatst door النيلين op Woensdag 19 december 2018
وأظهر مقطع الفيديو الذي شاهد محرر موقع النيلين احد أفراد “الكورس” وهو يبارح مكانه أعلى المسرح لينزل بالقرب من الجمهور ويقدم فاصل من الرقص المثير للجدل.
وبحسب رصد محرر موقع النيلين لأراء مختلفة فإن البعض يعتقد أنه رقص عادي ويمثل لونية من التراث الشعبي، بينما يعتقد الكثيرون أن رقص الفرقة وهم يتمايلون بخلاعة نوع من العبث والابتذال .
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
7 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
عابد
2018/12/19 at 12:14 م (UTC 2) رابط التعليق
يخس عليكم قمة البطالة خيابه والله يخس يخس على تربيتكم
شكري
2018/12/19 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
صعااااليك الغناء والرقيص ليكم شنو والبلد في حالة زي دي قلوبكم ميتة
جنرال💡
2018/12/19 at 1:27 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني اللوطي السعودي اللبس هدومنا و رقص بي بجعاتو ما خاتي علينا
تبا لكم اينما حللتم يا قوم لوط
وين النظام العام ام هو فقط مختص بملابس الصحفيات اللاتي ينتقدن سرقة الكيزان
التلب
2018/12/19 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
تفو علي تربيتكم ،،، حثالة المجتمع
جرح الغرام
2018/12/19 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
ده حقد منكم بس مااكتر دي فرقة ناجحه جدا في الوسط الفني
mukh mafi
2018/12/19 at 4:09 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليكم عندنا حق نفتح خشمنا ونحتج على ناس النظام العام ..هسي ديل رجال ولا بنات تفووو عليكم وعلى الرباكم ..
وحتى الفنان دا مخنث وعقاب كسر .. يفترض ينجلدوا في مكان عام ..بالله لم يرقصوا كدا البنات يرقصو كيف يقلعن ..
وبعدين شوف البهدلة وعدم الذوق لبس غير مرتب ولا ملائم مع طبيعة غناء الفنان ولونيته ..
قال بلال علي ..عليك مرض يشلك واقف يا ناقص
ايمن
2018/12/19 at 5:00 م (UTC 2) رابط التعليق
الاولاد ديل ما كويسين ولا شنو
استغفر الله العظيم