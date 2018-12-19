بله الغائب: البشير سيحكم حتى 2031 ..!!

طالب الشيخ بله الغائب وهو احد المتصوفين السودانيين بأنه لا يطلب منهم التحلي بصبر أيوب ولكن بـ(ربع صبر أيوب).
وتحدث بله الغائب عن بقاء الرئيس السوداني عمر البشير على كرسي الحكم قائلاً: (أقسم بالله مستمرة وما ماشه وأنا ما كوز بس شايف برجها فاتح وعالي ، وعمر البشير ح يترشح ويفوز فوزاً كاسحاً والفرح في السنة الجديدة) .
وتحدث عن المدة الزمنية التي سيحكمها للبلاد قائلاً: (البشير حيكم بحدى عام 2031م بالإضافة إلى 25 يوماً زيادة) .
وفي حال عدم ترشحه سيأتي واحد (لا يسمن ولا يغني من جوع) بحسب صحيفة المجهر ، وبعدها سيأتي الجيش ويعمل انقلاب ، (ويا أيها المثقفين أنا بسألكم عمر البشير كعب في شنو؟) .
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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Sam
2018/12/19 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق
الدخل الصوفية هنا شنو يا كلب
ود راس الفيل
2018/12/19 at 3:28 م (UTC 2) رابط التعليق
محاولة دنيئة لالصاق الدجل بالصوفية
جميل بثينة
2018/12/19 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق
انت ناسي الموت يا رجل كذب المنجمون ولو صدقوا الله يشيلك وانت بشه فى يوم واحد
زنكلوني
2018/12/19 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
إتيان الكهان
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :«مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم».
أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (3047) .
من أتى
الإتيان له صور عديدة:
1/ يكون بالذهاب إليه .
2/ بالجلوس إلى قارئة الكف، أو الفنجان، أو صاحبة الودع.
3/ بمطالعة أبراج الحظ.
4/ بمشاهدة بعض الفضائيات كما سيأتي معنا بإذن الله .
كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا
الكاهن : الذي يتكهن بما في المستقبل. والعراف: الذي يدعي معرفة الماضي. والمنجم: من يستدل بالنجوم على أمور الغيب. والدَّجَل يشمل ذلك كلَّه .
alkarazy
2018/12/19 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق
بله يبلو فيك اتحداك اقرأ طالع النجم الاتي يقتل الخليفه وقتل مروع يصيب الناس ويصاب الناس بالبؤس وتستبيح القوات البلاد ويخرج منها من يصلح البلاد والعباد يلا نشوف~اسرار الله مامحتركه عندك~موسى والخضر يلا بسم الله نبدأ جر السبحه ياعسكري
فارس
2018/12/19 at 5:37 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يغيبك من الدنيا ي نجس