كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > اقتصاد وأعمال > إدخال (1000) لاجئ سوري في التأمين الصحي
الأقسام :

اقتصاد وأعمال

2018/12/19

2018/12/19


إدخال (1000) لاجئ سوري في التأمين الصحي


تامين صحي - تأمين صحي

شارك الموضوع :

كشف الصندوق القومي للتأمين الصحي عن إدخال( 1000) لاجئ سوري تحت المظلة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقال مدير إدارة القطاع المنظم بالإدارة العامة للتغطية السكانية “محمد عبد الوهاب كاشف” إن القانون يلزم اللاجئين والأجانب والقطاع الخاص بالدخول تحت مظلة التأمين ، لافتاً إلى أن الاشتراك للاجئين سيكون فردياً عكس تأمين صحي السودانيين وهو لنظام الاشتراك الأسرى، كاشفاً أن قيمة الاشتراك الشهري للأجنبي (10) دولارات في الشهر ..

وقطع “كاشف” بأن فرق التفتيش الميداني التي تطوف على مؤسسات القطاع الخاص أقنعت عدداً كبيراً من المخدمين بالاشتراك في الخدمة العلاجية، منوهاً لارتفاع التغطية التأمينية في القطاع الخاص إلى نسبة مقدرة بعد أن كانت لا تتجاوز (3%) .

صحيفة المجهر السياسي.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

      1. 1
        نقاااي

        2018/12/20 at 4:09 ص (UTC 2) رابط التعليق

        غلفاء وشايلة موسه تطهر

        الرد
      2. 2
        ابو الطيب

        2018/12/20 at 6:35 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.