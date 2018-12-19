كشفت الدكتورة مريم المهدي ابنة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأن والدها الأمام كان يسعى سعياً شديداً لإقناعها بفكرة الزواج الذي كانت ترفضه حيث قالت بأنها كانت تخطط لأن تكون ضمن مجاهدي القضية الفلسطينية وكانت تحلم بأن تستشهد من أجلها وذلك قبل أن تلتقي بزوجها الحالي الذي غير من قناعاتها وجعلها تستجيب لفكرة الزواج.
وأشارت مريم المهدي بأن والدها الإمام الصادق المهدي طرح لها فكرة الزواج وقال لها (نجيب منك أولاد يعني نستولد منك ) معلقة وهي تضحك (كأني شكل بقرة) وقالت على الرغم من استعجاله لفكرة زواجي إلا أنه لم يوافق من أول وهلة على زوجي إلا بعد فترة من الزمن.
الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: د.مريم الصادق المهدي ( والدي كان يريد أن يستولد مني أولاد كأني بقرة) بعد رفضي فكرة الزواج
6 التعليقات
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محمد عبدالرحمن
2018/12/20 at 7:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا سلاااااام بالله ؟ (كأني شكل بقرة) بالله ؟ والله ظلمتي البقرة و ظلمتي الأنوثة كلها
المهاجر
2018/12/20 at 8:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
من طرائف التاريخ ان سلالة المهدي ليس لديها موضوع ٠انصح المدام بالزواج من هنيه وخذي معكي الشايب العايب معاكي ٠٠٠٠ولفوا صفحتكم البايخه عن السودان٠٠٠٠
سودانى مغبووووون
2018/12/20 at 9:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
هسه الحوار الماسخ دى نستفيد منو شنو … !!!
انشروهو فى غزه .. ولا مجلة عالم البقر …
وبعد ده ممكن فى الاتنين يشوفوهو ماعندو اى طعم ..
ايمن
2018/12/20 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
نص مقتطع لتشكيل عنوان جاذب ، صحافة رخيصة جدا وضعيفة
أب زرد
2018/12/20 at 1:03 م (UTC 2) رابط التعليق
أريتك كان مشيتي وفطستي في القضية الفلسطينية دي كان ريحتينا ويا ليت كان سقتي معاك الهمبول بتاعك دا يا بقرة والبقرة أجمل وأنفع. كمية من الهبالة غايته مبالغ فيها
كاكا
2018/12/22 at 5:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماهكذا تعليق يا اخوان والله ليس دفاعا عن آل المهدي لكن دفاعا عن بنت وطني مريم ،،مهيره بنت السودان الجميل علي الرغم من موقفي اتجاه الأحزاب كلها لا نرضي ان تمس خصله من شعر مهيرة السودان أينما كانت ولكم مني خالص الاحترام