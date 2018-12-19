باج نيوز: الحكومة السودانية تزيد الدعم المُقدم لجوال دقيق القمح

علم (باج نيوز) عن صدور قرار مساء يوم (الأربعاء) من وزارة المالية بزيادة الدعم المُقدم لجوال الدقيق من 350 إلى 450 جنيهاً.
ويُسهم القرار بحسب مصادر مطلعة إلى ضمان استمرار توزيع الدقيق على المطاحن.
ودخلت المطاحن والمخابز في اتهامات متبادلة خلال الفترة الماضية حول كمية “الدقيق” المُقدم للأخيرة، الأمر الذي تسبب في شح الخبز وإنعدامه في بعض المناطق.
وعمت احتجاجات واسعة الأربعاء عدداً من المدن السودانية، بسبب الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وشُح الخبز.
وقرر أصحاب المخابز في عدد من الولايات رفع أسعار الخبز بنسبة 150%.
كما أدى إنعدامه في مدينة عطبرة إلى خروج عدد من طلاب المدارس في الشوارع منددين بالأوضاع الاقتصادية.
الخرطوم: باج نيوز
2 التعليقات
Hamza
2018/12/20 at 9:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
نفسي افهم الحكومة دي البمنعها تزرع شنو ؟؟؟! معتز قال مبلغ دعم الخبز يبني 70 مدرسة كل صباح !!!
طيب قروش صباح وااااحد تزرع الشمالية والجزيرة كلها قمح مش كان اسهل من تستورد قمح من وراء المحيطات وتقعد تدعمو !!
ياخي الحكومة دي متخلفة ولا نحن الما بنفهم ولا الحاصل شنو بالضبط
كندورة
2018/12/20 at 4:34 م (UTC 2) رابط التعليق
حرامية يا عمك
الحكومة بتفهم في اللهط بس
في ناس مستفيدة من العك الحاصل دا
والشعب يموت ينتحر ما عندها شغلة
لكن ربك يمهل ولا يهمل
ليهم يوم المواهيم ديل