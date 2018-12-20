عراك واشتباكات في صف عيش بشرق النيل

شهد مخبز بجي الجامعة بشرق النيل اشتباكات بالأيدي وعراك حاد، كاد أن يودي بحياة الطالب (أ) ولولا أن تدخل بعض الموجودين لكان الأمر خطيراً .
وبحسب إفادة الشاهد محمد الذي ذكر أن العراك بسبب عدم التزام الطالب بالصف، مما أثار حفظية أحد المواطنين، وبدأت القصة عندما طالبه بالرجوع الى آخر الصف، إلا أن الطالب أكد له أنه كان موجوداً أمامه، إلا أنه ذهب لشراء بعض الأغراض وعاد ليقف مكانه .
إلا أن المواطن الثلاثيني رفض له الوقوف وقال له (أرجع آخر الصف ياولد)، ومن هنا بدأت المشكلة عندما استفزاه بعبارة (ياولد)، علماً بأن الطالب جامعي، ولولا تدخل البعض لحدث ما لا يحمد عقباه .
الجدير بالذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن حي الجامعة يعتبر من الأحياء الراقية ودرجة أولى بشرق النيل بعد حي الفيحاء الشهير .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كاجو
2018/12/20 at 3:08 م (UTC 2) رابط التعليق
الجدير بالذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن حي الجامعة يعتبر من الأحياء الراقية ودرجة أولى بشرق النيل بعد حي الفيحاء الشهير .
طيب الفهم شنو طيب افهمك كل ربوع السودان جوعا والخدمات زفط وكلها ذي بعضها