بالصور.. أثناء انتظارها في صفوف الصرافات الآلية.. سيدة سودانية تباشر عمل الغداء و (توريق) الملوخية أمام واجهة بنك

تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيدة سودانية تجلس أمام احد الصرافات الآلية بالعاصمة السودانية الخرطوم وتحمل معها مستلزمات وجبة الغداء من خضار وبصل ولحم.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد أكد الناشطون أن احدي عميلات بنك شهير جلست بواجهة بنك الخرطوم وعملت علي مباشرة ( توريق)حزمة كبيرة من الملوخية وتقطيع اللحم والبصل امام البنك اثناء انتظارها تغذية الصراف الالي الملحق بالمبني.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد لفتت السيدة الانظار اليها بعملها في تجهيز وجبة الغداء من أمام واجهة البنك.
وأكد ناشرو الصور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الفتيات عملن على مساعدتها بعد ان دخلت في نوبة نقاش مع عامل النظافة الذي احتج علي فعلتها إلا أن السيدة وجدت الموازرة من كل الموجودين نساء ورجال.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
عبد الكريم
2018/12/20 at 1:18 م (UTC 2) رابط التعليق
عامل النظافة معه حق وهي معها حق الشكوي لله البشير ده أصلوا يا اخي ما بحس ولا عنده دم
كاكا
2018/12/20 at 5:15 م (UTC 2) رابط التعليق
ياااااااااااااارب انا ظلمنا فنتصر
mohamed
2018/12/20 at 6:11 م (UTC 2) رابط التعليق
لا ما عندها حق. ما كان تجيب حطب و حجار و تطبخ كمان.