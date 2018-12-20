سعوديون يتضامنون مع السودانيين في محنتهم ويدمجون العلم السوداني مع السعودي

تضامن عدد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع المتظاهرين السودانين بمدن السودان ونشروا صورة للعلم السوداني مدمج مع السعودي التي تفاعل معها الآف الرواد.
وكتب فيصل الفرهود..( اللهم احفظ السودان وأهلها من كل شر والله انهم أقرب الشعوب ألعربيه محترمين الى قلوبنا ويستاهلون كل خير يارب احفظهم بحفظك وأرزقهم من الخيرات احبكم يأهل السودان).
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز، نشر عبد الرحمن الرشيدي : “اللهم نستودعك إخواننا بالسودان الشقيقه ، اللهم احفظهم من كل سوء ، اللهم احفظ دمائهم واعراضهم واموالهم يا محيي العظام وهي رميم ،اللهم احفظ سودان العروبه والإسلام ، سودان الخير ، الذي تجري محبتهم في دمائنا، و هم أغلى واعز البشر على قلوب إخوانهم في بلاد الحرمين”.
كما كتب السعودي القناص، داعيا للمتظاهرين .. (اللهم احفظ بلادهم واسترهم بسترك وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الخير).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Alsyaed
2018/12/20 at 8:14 م (UTC 2) رابط التعليق
نحنا كسودانيين لم يتم لينا تحقق اي سيب بالاحتياج للسعودية، الشي التاني نحنا سودانيين عتقد الاسم يكفيك .