بعد سجنه 17عاماً ظلماً… محكمة أميركية تمنحه تعويضاً هائلاً

وافقت مدينة كنساس بولاية ميسوري الأميركية مؤخرًا، على دفع تعويض، لرجل سجن 17 عامًا، بعد إدانته بشكل خاطئ، بسرقة ارتكبها شخص آخر يشبهه.
وصرح ديريك شميدت المدعي العام في كنساس يوم الثلاثاء، أن المحكمة توصلت لتسوية يوم الإثنين، مع ريتشارد أنطوني جونز (42 عامًا)، موضحًا أنه أول شخص يدفع له تعويض بعد سجنه ظلمًا، بموجب قانون جديد في ولاية ميسوري، في حين توجد قضيتان مشابهتان معلقتان في كنساس، وفقًا لموقع “إن بي سي نيوز”.
وتبلغ قيمة التعويض نحو مليون دولار. وقال شميدت في بيان صحافي: “نحن ملتزمون بإخلاص بتطبيق القانون الجديد، الذي أصدرته الهيئة التشريعية” وأضاف: “كان من الممكن في قضية السيد جونز، التوصل إلى هذه النتيجة التي تطابق القانون الجديد، لذا من حقه الحصول على جميع المزايا التي تترتب على إدانته بشكل خاطئ”.
سبوتنك
1 التعليقات
الكوشى
2018/12/21 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
فى القانون الاوربى السجن خطأ يعوض السجين ب100 يورو فى اليوم المفروض أمريكا على الاقل تعوضو ب100 دولار لليوم 17 سنة تعادل 204 شهر فى متوسط 365 يوم للسنة =7.466.000 سبعة ملايين وأربعمائة ستة وستون ألف مسكين لأنو أسود أعطوه مليون واحد لو كان أبيض كان 8 مليون على الاقل