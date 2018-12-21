ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط بلا مقابل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره سحب قوات بلاده من سوريا نابع من أن الولايات المتحدة لا تريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط بلا مقابل، محذرا “داعش” من مهاجمة بلاده.
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وكتب ترامب في “تويتر” اليوم الخميس، أن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا “لم يكن مفاجئا”، مذكّرا بأنه دعا إلى ذلك منذ سنوات ووافق على إبقاء القوات لفترة أطول قبل ستة أشهر، حينما أعلن عن رغبته في سحبها.
RT
1 التعليقات
زول ساي
2018/12/21 at 1:42 م (UTC 2) رابط التعليق
عندما انتهجت أمريكا سياسة شرطى العالم لم يكن ذلك بدون مقابل إنما خوفها على مصالحها الحيوية كدولة عظمى هو الذى دفعها للعب هذا الدور فالدول تشترى السلاح الأمريكى بأوامر أمريكية أمريكا تحارب داعش بسوريا خوفا من ان تنتصر داعش وتقوى شوكتها مما يؤهلها لتشكيل خطر حقيقى على عدوها الأول أمريكا فإن تحارب داعش بأرض سوريا مثلا أفضل لك من ان تحاربها بأرض أمريكا بعدما تكون داعش دوله تمكنها من تشكيل خطر كبير عليك
ترامب مجرد تاجر ينظر الى الارباح الانيه فهو لا يجيد التخطيط لمستقبل الأجيال ويتعامل بمفهوم أخاك وابنك هو قرشك فقط وليس سوى القرش ابن او أخ