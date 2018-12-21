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منوعات

2018/12/21

2018/12/21


الحمير السودانية تساهم في تحرير أنقولا



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كشف نقيب الصحفيين الصادق الرزيقي ان السودان ساهم في تحرير احدى الدول الافريقية ب(الحمير) .وقال الرزيقي أثناء مداخلته عبر قناة النيل الازرق – حسب المجهر – ان الرئيس الاسبق جعفر محمد نميري أرسل الى دولة انقولا اكثر من ألف حمار ساهمت في تحرير دولة انقولا.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

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        فتى الشرق العظيم .

        2018/12/21 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق

        وأنا بنقول إن حمير أمريكا المعارضة السودانية المرتزقة وأصحاب الأجندات الخارجية في السودان لن يحرروا السودان والذين قاموا بأعمال عنف وشغب وقاموا بالتخريب بنقول ليهم إن شاء الله تحقيقا لاتعليقا الرئيس عمر البشير بيجررها من نهيق حمير امريكا على أرض السودان
        ( تحيا السودان شعبا وحكومة ورئيسا ) تحيا عمر البشير .

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