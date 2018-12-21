إجراءات في مواجهة فنانة وآخرين باتهامهم بإدارة منزل للدعارة

تنظر محكمة النظام العام ببحري في بلاغ فنانة تواجه اتهام يتعلق بإدارة منزل للدعارة والعروض المخلة بالآداب إثر معلومة تلقتها شرطة مباحث أمن المجتمع حسب صحيفة الدار تفيد بأن منزلاً يدار للدعارة ليتم رصد المعلومة ومن ثم مداهمة المنزل الذي أسفر عن وجود
المتهمة الأولى التي تدعي أنها فنانة والمتهم الثالث داخل غرفة فيما تم ضبط شابين آخرين وأفادا بأنهما كانا بصدد تعاقد لحفل عليه أخضعا للتحريات التي من خلالها وجهت النيابة اتهام تحت نص المواد 153/155 من القانون الجنائي وأحالت الملف للمحكمة فيما تواجه سيدة بصفتها المتهمة الثانية بلاغاً آخراً يتعلق بالعروض المخلة للآداب بعد أن تم العثور بهاتفها على صور فاضحة عليه حددت المحكمة التي يترأسها القاضي معتز محمد صالح، جلسة لسماع قضية الاتهام والاستجواب وجلسة للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن الهواتف وضعت معروضات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Stbarawiyah
2018/12/22 at 5:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
قولو قواده ولا تقولو فنانه / الوسط الغنائي فسد ويجب تشديد الرقايه عليه والاغاني الحاليه والتي يسمونها هابطه ما هي الا مؤشر واضح وصريح للدعوه لمثل هذه الافعال من القواده وما يليها