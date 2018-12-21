لوشي تنزع عباءة الحسن والجمال وتخاطب الرئيس: “مطلبنا واحد الان.. إرحل”.. وثوار السوشيال يشيدون بها

نزعت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك والتي يتابعها نحو 200 ألف على حسابها بفيسبوك والمشهورة بلقب لوشي, عباءة الحسن والجمال التي عهدها عليها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان,
وظهرت بشكل مغاير عبرت فيه عن غضبها واحتجاجها لما أسمته سفك للدماء في التظاهرات التي يشهدها السودان هذه الأيام.
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز فقد خرجت لوشي وعلى غير عادتها بتدوينة قوية أبرزت فيها صورة الرئيس البشير مكتوب عليها “مطلبنا واحد الان.. إرحل” وقالت: المرة الاولى صبرنا والتانية صبرنا والثالثة كذلك.
وتابعت: ولكن أن يصل الحال بسفك الدماء بكل هذه السهولة, عذرا هنا أنا أحتج, واستشهدت نجمة قناة سودانية 24 بالآية القرانية: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
وختمت حسناء الاعلام السوداني تدوينتها التي وجدت عليها إشادات كبيرة وتم تداولها على نطاق واسع بالهاشتاق الأشهر في السودان (#مدن_السودان_تنتفض).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أب لمبة💡
2018/12/22 at 2:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
I love loshi 😍❤