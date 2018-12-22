عبارة كشفت القصة .. من هي الحسناء التي أغوت رئيس روسيا؟

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عزمه الزواج مجددًا بقوله: “كشخص محترم، يتعين علي القيام بهذا الأمر في لحظة ما”.
وكشف بوتين أمس الخميس عن إمكانية زواجه ثانية، دون أن يكشف عن اسم العروس، وفق ما نقل موقع “إن دي تي في”.
وجاء كلام بوتين ردًّا على سؤال أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، الذي يركز بشكل رئيسي على العلاقات الدولية والوضع الاقتصادي.
وسبق لبوتين أن تزوج لودميلا بوتينا من عام 1983 وحتى طلاقهما سنة 2013، وقد أثمر هذا الزواج عن ابنتين هما كاترينا وماريا.
وانتشرت شائعات عقب طلاق بوتين تحدثت عن علاقة تجمعه بلاعبة الجمباز الأولمبية السابقة، ألينا كاباييفا، إلا أن الرئيس الروسي رفض تأكيدها.
وذكرت “رويترز” عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.
وولدت كاباييفا في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان في 12 مايو 1983، وتنتمي لعائلة رياضية، حيث كان والدها لاعب كرة قدم.
وبدأت في سن الثالثة ممارسة الجمباز، وأصبحت نجمة في هذه الرياضة لاحقًا، إذ فازت بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بأثينا سنة 2004، وببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2000 في سيدني، وبحسب صحيفة “صن” البريطانية.
صحيفة المواطن
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/22 at 7:23 م (UTC 2) رابط التعليق
اها وبعدين بوتين بيعزمكم العرس !!!! ولا الفهم شنو ؟؟؟؟