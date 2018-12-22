بالفيديو .. رانيا يوسف تثير زوبعة جديدة بـ”فستان الهوت شورت” وتعلق :الفستان مفيهوش أي حاجة!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” أمس الجمعة تظهر فيه بشكل مثير مجددا خلال حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست.
وظهرت رانيا يوسف مرتدية فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه “المايوه”.
من جهة أخرى قالت لفنانة رانيا يوسف، على ظهورها بفستان أصفر قصير، كشف عن إحدى ساقيها : “الفستان مفيهوش أي حاجة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان”.
وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/22 at 7:21 م (UTC 2) رابط التعليق
فكونا ابو ام اهلنا من القرف … احنا ماناقصين اخبار شرمطه عالميه …