اعتداء على طبيبة بالضرب من قبل صاحب داخلية طالبات

أثار خبر تعرض دكتورة عسيلات للضرب من قبل صاحب داخلية طالبات ردود أفعال واسعة من المحامين والطالبات المقيمات في الداخليات. واستنكروا تصرف صاحب الداخلية ودخوله إلى الصالة بالقرب من غرفهن وقيامه برمي الملابس من حبل الغسيل ومطالبتهن بنشر الغسيل في السطوح. وبعدها قام بصفع الدكتورة التي سقطت على الأرض ليتم نقلها لتلقي العلاج. وباشر الأستاذ أيوب علي داني المحامي بفتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال في مواجهة صاحب الداخلية. وأعلن عدد من المحامين عن تضامنهم مع الدكتورة والتضامن مع زميلهم المحامي أيوب واستنكارهم للحادثة. وبحسب (صحيفة الدار) تم الاتصال بكاتب هذا الخبر عدد من الطالبات واستنكرن الحادثة. وأكدن عدم أحقية صاحب الداخلية بالدخول إلى سكن الطالبات مهما كانت الأسباب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
sudneee
2018/12/22 at 4:21 م (UTC 2) رابط التعليق
ما تخافو يا بنات
شوية وتسكنو فى القصر الجمهورى